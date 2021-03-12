شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الأمريكي العام بالظهران تزور جامعة الأمير محمد بن فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في القنصلية بالظهران السيدة نيكول مانز- بعزاوي، والوفد المرافق لها، وذلك بعد تعيينها رسمياً في هذا المنصب، بحضورعدد من قيادات الجامعة ومسؤوليها، وذلك بمقر الجامعة في منطقة العزيزية بالخبر.

ورحب الدكتور الأنصاري بالقنصل العام ومرافقيه، فيما استعرض في بداية هذه الزيارة مسيرة الجامعة، والخطوات التطويرية، التي تشهدها في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية.

كما تعرف الوفد على أنظمة الجامعة الأكاديمية والتقنية، إضافة إلى سير العملية التعليمية بالجامعة، والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب، التي تحرص الجامعة من خلالها على أن تأتي مطابقة لما تقتضيه إستراتيجيات التعلم الحديثة، التي تشكل خصائص البيئة التعليمية التفاعلية للجامعة ما يجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية.

وقام الوفد بجولة تفقد خلالها الحرم الجامعي للطلاب والطالبات، تعرف من خلالها على مرافق الجامعة المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل عن أساليب تنفيذ المناهج الدراسية بالجامعة واستخدام أحدث الأساليب التقنية، وأحدث التطبيقات في مجال التعليم والطرق المستخدمة في تقديم المادة العلمية للطلاب.

وعبرت القنصل الأمريكي خلال الزيارة عن إعجابها بما شاهدته من تقنيات متطورة في الجامعة وأنشطة طلابية وأساليب تعليمية حديثة تهدف إلى تقديم تعليم نوعي متميز يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة.