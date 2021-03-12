شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيصلية النسوية» بجدة تعقد اجتماع الجمعية العمومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عقدت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بمقر مركز التوحد الأول بجدة، الجمعية العمومية للعام 2021 برئاسة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز، وبحضور عضوات الجمعية العمومية، وتحت إشراف ممثلات مركز التنمية الاجتماعية بجدة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسط إجراءات احترازية لمكافحة فايروس كوفيد -19.

وافتتحت الجلسة رئيسة الجمعية الأميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز بكلمة قالت فيها (نبدأ مرحلة جديدة من العمل بمجلس إدارة جديد يتم انتخابه ويتميز بمشاركة نخبة من العضوات السابقات الـلاتي وضعن بصمة في العمل الخيري وتعددت أدوارهن في المساهمة ودعم تقدم مسيرة عمل الجمعية، وكذلك انضمام عضوات جدد لديهن خطط طموحة للمساهمة في تحقيق إستراتيجية الجمعية للأربع سنوات القادمة بمشيئة.. الله حيث شاركن في وضع أهدافها وخططها وبرامجها لمدة تزيد عن الست شهور).

وأضافت: «بعد مضي ما يقارب 30 عاماً قررت عدم ترشيحي للمجلس القادم لوجود التزامات عملية لدي في المجال التطوعي وخاصة في جمعية سليسلة التعاونية لأنها جمعية حديثة تحتاج إلى التفرغ وبناء كيانها بشكل مؤسسي قوي ودعم استحداث برامجها وأنشطتها في زمن يعاني من ضعف الاقتصاد وهو الأمر الذي يلزمني العمل مع مجلس إدارتها على العديد من المهام لإنجاحها».

وجرى خلال الاجتماع استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الأعوام الماضية والخدمات المتميزة والرائدة المقدمة للنهوض بمستوى خدمات الجمعية وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدماتها والفئات التي ترعاها، كما تم إطلاع الحضور على التقرير السنوي لأداء الجمعية

وفي الختام عقدت جلسة خاصة لمجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية لانتخاب الرئيسة والنائبة والمشرف المالي، وتم التصويت بالإجماع لانتخاب خيرية محمد نور رحيمي رئيسة للجمعية الفيصلية وأميمة محمد علي مغربي نائبة للرئيسة وفاطمة محمد على فارسي المشرف المالي وأمينة الصندوق.