شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة الخليجي: المملكة استوردت اللقاحات الأكثر مأمونية ولا فرق بين فايزر وأسترازينيكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي، أمس الخميس، أن هناك خمس لقاحات معتمدة عالمياً وجميعها آمنة والمملكة استوردت الأفضل وأكثرها مأمونية فايزر وأسترازينيكا.

وأوضح "العمار" ، خلال مشاركته مع برنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية، أنه لا توجد فروق طبية بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا المستخدمين في المملكة، كما يمكن اختيار الأسهل توفراً حسب الموعد.

وأشار إلى أن اللقاحين متساويان في الفعالية، وهناك امتيازات توجد بنسب أعلى في أحدهما ولا توجد في الآخر والعكس، لافتًا إلى أن الأعراض المصاحبة للتطعيم تختلف حسب مناعة كل جسم؛ فمن الممكن أن تظهر بعد تلقي الجرعة الأولى أو الثانية أو لا تظهر أعراض مقلقة مطلقاً.