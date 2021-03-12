شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مركز الفلك الدولي: الاثنين القادم غرة شهر شعبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مركز الفلك الدولي، أمس الخميس، أن الاثنين القادم الموافق 15 مارس هو غرة شهر شعبان باعتماد رؤية الهلال.

وأوضح مركز الفلك الدولي، أنه لا يمكن رؤية الهلال يوم السبت 13 مارس من أي مكان في العالم الإسلامي بالعين المجردة أو بالتلسكوب، أما يوم الأحد 14 مارس، فرؤيته ممكنة بالعين المجردة.

وقال المركز: "حيث أن شهر رجب بدأ في معظم دول العالم الإسلامي يوم السبت 13 فبراير 2021م، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر شعبان يوم السبت 13 مارس، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة العاشرة صباحا و21 دقيقة بتوقيت غرينتش. ويومها لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة نظرا لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس، مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة".

وأضاف:" أما يوم الأحد 14 مارس، فإن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة في جميع دول العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 15 مارس أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال، في حين أنها قد تكون يوم الأحد 14 مارس بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس ولا تشترط الرؤية المحلية".