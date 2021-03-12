شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة تجوّل داخل حديقة حي النخيل بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن ضبط قائد مركبة تجول بالسيارة داخل حديقة حي النخيل في الرياض.

وعلق حساب المرور على فيديو وثق مخالفة قائد المركبة قائلا: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

كان قائد مركبة قد عمد على التجول داخل إحدى الحدائق في المملكة، معرضاً سلامة مرتادي الحديقة للخطر.