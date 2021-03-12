شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سائحون يخوضون مغامرة تسلق الجبال بتنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

حرص عدد من السياح، من داخل وخارج المملكة، من خوض مغامرة التسلق على جبال محافظة تنومة في منطقة عسير، وسط أجوائها وطبيعتها البيئية المميزة التي أشاد كثيرون بها.

وقال بعض السياح أن أجواء المحافظة تمكّن الجميع من خوض مغامرة تسلق الجبال في الصيف والشتاء، مؤكدين أن تنومة تعد من أفضل مناطق التسلق بالعالم.

وأشاد السياح بتعاون أهالي المحافظة معهم، مضيفين أن المنطقة تضم معالم جميلة تستحق الزيارة.