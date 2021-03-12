شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشثري يوضح الحكم الشرعي في جواز منع الابن والدته من الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، الحكم الشرعي في جواز منع الابن والدته من الزواج.

وقال سعد الشثري خلال حواره ببرنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة:"ليس للابن حق منع والدته من الزواج بعد وفاة الوالد"، مضيفا:" إذا تقدم لها خاطب كفء، لأنه يُعد من العضل الممنوع شرعا".

وأوضح أن والد الزوجة إذا زوّج ابنته فولايته صحيحة، إذا كان الخاطب ممن تتوفر فيه صفات الكفاءة في دينه وخلقه.

وتابع:" هناك خلافا بين جمهور أهل العلمبالفيديو ، حيث يرى بعضهم أن ولي المرأة هو ابنها وليس والدها، وآخرون يرون أن الابن ليس له ولاية في النكاح على والدته".