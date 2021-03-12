شكرا لمتابعة خبر عن الإذاعة والتلفزيون تعلن تحويل مراكز المناطق إلى قطاعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ا محمد بن فهد الحارثي جملة من القرارات التي تهدف إلى تطوير أداء المحطات والمراكز التلفزيونية والإذاعية وتحويل قطاعات الإنتاج إلى قطاعات مستقلة يتبعها عدد من المراكز في سبيل التحديث والتطوير المستمر الذي تشهده الهيئة في الآونه الأخيرة، حيث تم تعيين عدد من القيادات مدراء لهذه القطاعات.

وتم تحويل مراكز الإنتاج التلفزيونية والإذاعية في جدة ومكة المكرمة والباحة والطائف إلى القطاع الغربي وتكليف الزميل صالح بن سليمان الأحمدي مديراً عاماً للقطاع، ووتحويل الإنتاج التلفزيوني في تبوك وينبع والاستديوهات في المدينة المنورة وتبوك إلى القطاع الشمالي الغربي وتكليف الزميل عادل بن شار الشهري مديراُ عاماً لهذا القطاع

كما تم تحويل مراكز إنتاج الدمام والهفوف وحفرالباطن التلفزيونية والإذاعية إلى القطاع الشرقي وتكليف مهدي بن سعد المزارقة مديراً عاماً للقطاع، وتحويل مراكز أبها وبيشة والنماص ونجران التلفزيونية ومراكز الاستديوهات الإذاعية في أبها وجازان ونجران إلى القطاع الجنوبي وتكليف الزميل صالح بن حسين بن علي مديراُ عاماً للقطاع الجنوبي.

وكذلك تم تكليف الزميل فهد بن محمد العمر مديرا للقطاع الشمالي ويتبع له مركز إنتاج القصيم التلفزيوني كمقر رئيسي ومراكز الإنتاج التلفزيوني في حائل والجوف والحدود الشمالية، والاستديوهات الإذاعية في القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.