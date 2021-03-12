شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف عن المناطق الأكثر تأثرًا بالعواصف الترابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن الموجة المتوقعة، غدًا الجمعة، ليست غريبة؛ لأننا نعيش فترة انتقالية بين الشتاء والصيف مرورًا بفصل الربيع.

وقال عبدالعزيز الحصيني خلال مداخلة بقناة السعودية: "الحر والبرد عادة لا يأتيان بشكل مفاجئ؛ فهناك صراع بين التيارات الشمالية والجنوبية؛ تؤدي إلى اضطرابات الجو ونشاط الرياح السطحية التي تتجاوز سرعتها من 40 إلى 60 كم/ ساعة، وتبدأ من المناطق الشمالية".

وأشار إلى أن الرياح تشمل أيضًا الأجزاء الشرقية من مكة والمدينة وتصل إلى الجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية؛ مما يؤدي إلى إثارة أتربة وتشكل عاصفة ترابية ستكون المواقع بين منطقة الرياض والشرقية وجنوب الرياض الأشد تأثرًا بالعاصفة، مشددا على أن انخفاضًا متوقعًا بدرجات الحرارة سيحدث بعد ذلك بمعدل من 6 إلى 10 درجات مئوية عما سجلته خلال الأيام الماضية.