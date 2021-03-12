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الصحة تحسم الجدل حول أخذ لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت وزارة الصحة، على سؤال بخصوص أخذ لقاحين مختلفين لفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت وزارة الصحة:"ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح"، وجاء ذلك ردًا على هذا السؤال:" هل هناك مانع صحي من أخذ الجرعة الأولى من فايزر والجرعة الثانية من أسترازينيكا؟".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس، عن إصابة 390 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 267 حالة ، فيما توفي 6 حالات جديدة.

 

وسجلت منطقة الرياض 164 إصابة ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ومنطقة مكة المكرمة 48 إصابة ومنطقة الحدود الشمالية 30 إصابة ومنطقة المدينة المنورة 29 إصابة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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