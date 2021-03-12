شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يكشف عن تفاصيل خدمة جديدة للمواطنين والمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاح الأمن العام، خدمة "مواعيد الشرطة"، للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرطة بجميع مناطق المملكة.

وأشار الأمن العام، إلى أن الخدمة الإلكترونية الجديدة توفر 9 خدمات، وتشمل مراجعة معاملة أو بلاغ سابق، وتصديق العمدة، والبلاغ عن شيكات بدون رصيد، وإكمال متطلبات قضية، استلام أمانات لدى القسم وكفالة الموقوف وإنهاء إجراءات موقوف واستلام مركبة محجوزة وتنازل عن بلاغ.

أوضح:"يمكن حجز الموعد عبر 9 خطوات هي الدخول إلى أبشر أفراد، مواعيد، الشرطة، الانتقال لخدمة مواعيد الشرطة، حجز موعد جديد، اختيار الخدمة والمنطقة، اختيار الفرع، تحديد الموعد، ثم تأكيد حجز الموعد".