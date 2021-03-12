شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الطاقة: ‎الممكلة رائدة في مجال "الهيدروجين" وتملك جميع الامكانيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة رائدة في مجال الهيدروجين ولديها جميع الإمكانيات، مبينا أن المملكة تبنت الاقتصاد الكربوني خلال قمة العشرين الأخيرة التي ترأستها المملكة هذا العام.

جاء ذلك خلال توقيع وزير الطاقة والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا بيتر ألتماير، اليوم مذكرة التفاهم السعودي الألماني لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هامش توقيع المذكرة إن هذه الاتفاقية تعزز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.