شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تفاجئ طلاب الصفين الأول والرابع الابتدائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، إتاحة حجز موعد للفحص الاستكشافي لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي، وجاء انطلاقا من سياستها في الاهتمام والتركيز على الطب الوقائي، والكشف المبكر عن الأمراض.

وقالت وزارة الصحة:"فحوصات شاملة في عيادات الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات، احجز موعدًا الآن عبر تطبيق موعد هنا»، لطلاب الصف الأول والرابع الابتدائي".

ويعد برنامج الفحص الاستكشافي هو برنامج فحص طبي لطلبة المدارس، يهدف للكشف المبكر عن جملة من المشكلات الصحية، ويتضمن التقصي عن تاريخ الطالب المرضي، والتقصي عن استكمال التطعيمات، والإجراءات الوقائية المعتمدة، والكشف المبكر عن السمنة وزيادة الوزن.