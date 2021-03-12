شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. باهبري وعسيري يكشفان اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد أسترازينيكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، على الأخبار المتداولة حول تعليق لقاح أسترازينيكا في بعض الدول مثل النمسا وكوريا الجنوبية والدنمارك والنرويج.

وقال نزار باهبري:"كثير من الذين حصلوا على تطعيم أسترازينيكا أرسلوا لي رسائل عديدة من الخوف بسبب خبر يقول عن تعليق إعطاء تطعيم أسترازينيكا في النمسا والدنمارك".

وأضاف:"بريطانيا من أكثر الدول التي استعملت التطعيم أعطت أكثر من 22 مليون جرعة، ولم يلاحظوا هذه الأعراض الجانبية".

وأشار:" منظمة الصحة الأوروبية أعلنت أنه لا علاقة بين التطعيم والجلطات، أنها راجعت المعلومات القادمة من النمسا وأعادوا التطعيم اليوم باللقاح".

ورأى استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، عبدالله عسيري:' سنفهم اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد أسترازينيكا إذا علمنا أن لقاح غير ربحي، أكثر اللقاحات مرونة من ناحية التخزين و التوزيع، له آلية ترخيص مختلفة مكنت من إنتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول، فعاليته على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية".

وتابع:"النمسا وكوريا الجنوبية استأنفت التطعيم بلقاح اكسفورد بعد تعليق جزئي لتشغيلات محددة حدث أيضاً تعليق لاحدى تشغيلات لقاح مودرنا في أمريكا و استأنف"، مضيفا:"الخلاصة لايوجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كوفيد وأن التعليق لبعض التشغيلات أمر متوقع و يسري على جميع اللقاحات والأدوية".