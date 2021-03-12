تعرف على كيفية توحيد مكة وجدة والمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أوضح حساب تاريخ ال سعود كيفية توحيد مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وضمهم إلى المملكة.
وقال تاريخ آل سعود عبر حسابه في تويتر: "ضم مكة تم على يد الجيش السعودي وبعد ضمها ووصول الملك عبدالعزيز إليها اتو أعيانها مباعين، وأما جدة فلم يتم ضمها ألا بعد حصارها وهذا ما أجبر الشريف على رحيله عنها بممتلكاته الشخصية فقط".
وأضاف أن المدينة المنورة تم ضمها سلماً على يد الأمير محمد بن عبدالعزيز.