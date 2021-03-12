تعرف على كيفية توحيد مكة وجدة والمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح حساب تاريخ ال سعود كيفية توحيد مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وضمهم إلى المملكة.

‏وقال تاريخ آل سعود عبر حسابه في تويتر: "ضم ‎مكة تم على يد الجيش السعودي وبعد ضمها ووصول ‎الملك عبدالعزيز إليها اتو أعيانها مباعين، وأما ‎جدة فلم يتم ضمها ألا بعد حصارها وهذا ما أجبر الشريف على رحيله عنها بممتلكاته الشخصية فقط".

وأضاف أن المدينة المنورة تم ضمها سلماً على يد الأمير محمد بن عبدالعزيز.