شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن مواعيد السماح بالسفر وفتح مطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تعديل موعد السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة، بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 5 / 10 / 1442هـ الموافق 2021/05/17م.

وجاء ذلك في خطاب عاجل وجهته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، إذ أشعرتهم بتغيير الموعد الذي كان مقررا سابقا وهو ٣١ مارس الحالي إلى الموعد الجديد.