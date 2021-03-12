شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح: الزكاة واجبة على الأراضي في حالتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ، الحالات التي يفرض فيها زكاة على الأرض.

وقال المطلق "الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي مقرونة بالصلاة" لافتا إلى أن "الأرض ماتجب بها الزكاة دائما,ولايمكن دفع الزكاة في عدة حالات منها اذا اشتري الشخص أرض وأراد أن ينبي عليها بيت أو استراحة أو عمارة".

وأضاف الشيخ المطلق أن الزكاة واجبة على الأراضي في حالتين وهما " إذا اشترى الشخص أرض ليبيعها ويتكسب منها ، أو يشتريها ليبني عليها ويبيعها"

ورد المطلق على تساءل من شخص تضمن "لدى أرض وحال عليها الحول ، ولا يوجد لدي مال لدفع الزكاة ماذا أفعل؟",حيث قال إذا كان الشخص لايوجد لديه مال تكون الزكاة دين في ذمته.