︎ :
.
كشفت مصادر أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في حـادث وقع أمس (الخميس) على طريق الرياض – الطائف السريع، أسفر عن وفاة زوجة في ظروف غامضة، كما توفي زوجها تحت عجلات شاحنة على الطريق.
وأوضحت، وفقا لـ”سبق”، أن مسافرين شاهدوا سيارة تشتعل فيها النيران بجانب الطريق، وبعد توقفهم لاحظوا امرأة تجلس في المقعد الأمامي، وبعد إخراجها اتضح أنها متوفاة.
وأضافت أنه بعد إخراج الزوجة عمد زوجها لإلقاء نفسه تحت عجلات شاحنة على الطريق، ليصاب بإصابات بليغة، وتم إسعافه للمستشفى، ولكنه فارق الحياة.
وأشارت إلى أن المعاينة الأولية أظهرت وجود كدمات على جسد المرأة، فيما عُثر بالموقع على طفلين، أحدهما عمره عام ونصف العام والآخر عمره شهران، إضافة إلى فرشة كانت الأسرة تجلس عليها بجوار المركبة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة غامضة.. مصرع امرأة حرقاً وانتحار زوجها تحت عجلات شاحنة على طريق سريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.