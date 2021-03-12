︎ :
.
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، سبب اللغط الدائر حول لقاح أكسفورد استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا.
وأوضح أن اللغط مفتعل لأن اللقاح غير ربحي، وأكثر مرونة من ناحية التخزين والتوزيع، وله آلية ترخيص مختلفة تمكّن من إنتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول.
وأشار إلى أن فعالية اللقاح على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية، مبيناً أن دولتي النمسا وكوريا الجنوبية استأنفتا التطعيم به بعد تعليقه جزئياً.
وشدد على أنه لا توجد فروقات مهمة في الأعراض الجانبية بين لقاحات كورونا، وأن التعليق لبعض التشغيلات أمر متوقع ويسري على جميع اللقاحات والأدوية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل “الصحة” يكشف سبب اللغط المفتعل حول لقاح أكسفورد استرازينيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.