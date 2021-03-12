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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الجمعة).
وتوقّع المركز تكوّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، على مناطق: “الحدود الشمالية، والجوف، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة”.
كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 10 درجات مئوية في طريف.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس المتوقع غداً الجمعة: ارتفاع درجات الحرارة بعدد من المناطق وسحب رعدية ممطرة على أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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