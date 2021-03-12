وسم عن طفل مفقود في “تبوك” يتصدر “تويتر”.. ووالده يناشد البحث عنه (فيديو)

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ناشد المواطن “سليم العطوي” الجميع البحث عن نجله المفقود منذ عدة أيام في منطقة تبوك، داعياً مَن يجده أو يعرف أي معلومات عنه للتواصل على رقمه الخاص أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة.

وذكر المواطن أن نجله الصغير “سويلم” فقد منذ عدة أيام، مناشداً من يعرف أي معلومات بشأنه التواصل معه على الرقم (0509925766).

ومن جهتهم، تفاعل عدد كبير من المغردين مع مناشدة العطوي، ودشنوا وسماً تحت عنوان “مفقود تبوك الطفل سويلم العطوي”، مستعرضين فيه اسم الطفل وصورته ورقم التواصل مع والده.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الطفل فُقد منذ يوم الأحد الماضي من حي الصناعية بتبوك، فيما طالب آخرون بضرورة وضع كاميرات مراقبة في الشوارع والحدائق العامة للمساعدة في مثل هذه الحوادث، متمنين أن يتمكن الأب من العثور على نجله المفقود.

Source akhbaar24.argaam

