وزارة الصحة تفند شائعة بشأن «ضعف المناعة بعد تلقي لقاح كورونا»

فند الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم الخميس، الشائعة التي تتردد بشأن ضعف المناعة عقب تلقي لقاح كورونا.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا؛ أن الزعم بأن «المناعة تضعف بعد أخذ اللقاح»، غير صحيح بتاتًا؛ فالمناعة تتراكم لكن تستغرق وقتًا.

وتابع «متحدث الصحة»: «حتى تزول الجائحة بالمناعة المجتمعية يجب أن نواصل الحذر جميعًا، وأن نحصن الجميع وليس بعض أفراد المجتمع».

وإجمالًا، أعلنت الوزارة ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 381348، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 371850. وفي المقابل، وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6551 حالة، وتم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و267 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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