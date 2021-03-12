القوات البرية السعودية تنهي استعداداتها لمناورات «مخالب الصقر 3» مع نظيرتها الأمريكية

أنهت القوات البرية الملكية السعودية كافة الاستعدادات لانطلاق التمرين المشترك «مخالب الصقر 3» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأمريكية، الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع المقبل في المنطقة الشمالية الغربية.

يأتي ذلك امتدادًا للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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