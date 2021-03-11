خدمة مواعيد الشرطة .. خدمة يطلقها الأمن العام عبر منصة أبشر أفراد

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة العربية السعودية التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، وتنفيذًا للبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلق الامن العام خدمة مواعيد الشرطة عبر منصة أبشر أفراد، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة حجز موعد في مراكز الشرط بجميع مناطق المملكة.

خدمة مواعيد الشرطة

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خدمة مواعيد الشرطة لتنفيذ هذه الخدمات

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تنظيم استقبال المستفيدين من المواطنين والمقيمين في مراكز الشركة في أنحاء المملكة وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا ، وذلك من خلال تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع أو عبر التطبيق، واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.

واما الخدمات الي يمكن حجز موعد عبر خدمة مواعيد الشرطة عبر منصة أبشر أفراد فتشمل:

ويًذكر أن خدمة مواعيد الشرطة تعتبر إضافة أخرى إلى الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية والتي تجاوزت الـ280 خدمة يستفيد منها ما يزيد عن 20 مليون مستخدم من خلال منصة أبشر (أبشر للأفراد) و(أبشر أعمال) اللتين تربطان بين الكثير من القطاعات الحكومية والأفراد، مما يوفر الجهد والوقت على المواطن والمقيم.