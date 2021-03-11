عرض التمويل بنك الراجحي بأقل نسبة ربح بدون رسوم إدارية ميسر في السداد

عرض التمويل بنك الراجحي المتوفرة حالياً ضمن العروض التي يقدمها بين الحين والآخر بهدف تقديم أفضل خدمة في مجال الحلول التمويلية وتوفير المال في أسرع وقت في حالة اكتمال المستندات المطلوبة، حيث يحصل العميل على مجموعة من المزايا منها أن القرض متوافق مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة أن مصرف الراجحي ضمن البنوك المعتمدة الحكومية في المملكة العربية السعودية، وأكثر بنك يقدم العروض على التمويل بأنواعه مثل قرض شخصي، عقاري، سيارات سواء جديدة أو مستعملة عبر معارض تضم أكبر تشكيلة من المركبات ذات الطراز الحديث.

شهر التمويل بنك الراجحي

كالمعتاد من الراجحي تقديم عروض تمويلية تناسب أكبر عدد من العملاء والفئات يشمل القطاع العام والخاص من السعوديين والمقيمين، وذلك بإعطاء مزايا على النحو التالي:-

قرض إسلامي مجاز من هيئة الرقابة ويوافق الأحكام للشريعة.

التمويل بدون كفيل ميسر في السداد على 5 سنوات بتقسيط مرن.

يعطي تمويلاً بأقل ربح من خلال هامش تنافسي.

العرض المقدم بدون رسوم إدارية.

متاح سداد الدينون لجهات أخرى.

شروط الحصول على عرض التمويل بنك الراجحي

عمر المتقدم من 21 وحتى 65 سنة، بالنسبة للمتقاعدين متاح حتى 70 عاماً، وذلك عند سداد آخر دفعة في القسط.

لابد أن يكون العميل يعمل لدى جهة معتمدة لدى البنك.

يشترط تحويل الراتب إلى المصرف.

ألا يقل الراتب عن 5000 ريال للمقيم، 2000 ريال للمواطن، 1.900 ريال للمتقاعدين

المستندات المطلوبة /

بطاقة هوية أو إقامة تكون سارية الصلاحية.

خطاب من العمل يتضمن المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين والراتب الشهي.

تثبيت الراتب.

هذا العرض ساري حتى 31 مارس 2021، جدير بالذكر في حالة وجود أي استفسار يرجي الاتصال عبر هاتف الراجحي المجاني +9668001241222.