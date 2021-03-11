الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف واهم الشروط للحصول على الإعفاء…

نتيجة للوضع الحالي ومن اجل تخفيف الأعباء على المواطنين السعوديين، يتم إعفاء بنك التسليف شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين، مجموعة كبيرة من المواطنين الغير قادرين على سداد أقساط بنك التسليف يمكنهم التعرف على الشروط الواجب توافرها من اجل ذلك، كما يمكنهم تقديم طلب إعفاء من القروض بالأوراق التي تثبت هذا والحصول على الإعفاء البنكي من بنك التسليف السعودي.

الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف

لعمل استعلام بنك التسليف ومن اجل الاستعلام عن إسقاط القروض يمكنكم دخول موقع بنك التنمية الاجتماعية. كتابة رقم الهوية وكلمة المرور. الدخول على لوحة التقارير. سوف يظهر حالة الطلب المقدم من خلالكم للحصول على طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية. يمكنكم طباعة نسخة من الملف الموجود إن أردتم ذلك.

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شروط إعفاء القروض بنك التسليف

يجب كتابة الطلب بشكل كامل وصحيح، وصورة بطاقة هوية سارية. تقديم نسخة من التقرير الطبي إن وجد وإرفاقه مع الملفات البنكية. أن يكون مقدم المواطن سعودي الجنسية. أرفاق مستند يوضح الحالة المعيشية. التوقيع على الطلب المقدم.

الفئات المستفادة من إعفاء القروض

الضمانين. الأيتام وكبار السن. ذوي الاحتياجات الخاصة . الغير قادرين على العمل. وبعض الفئات التي يتم اقرار العفو عنها بعد تقديم الطلب الخاص بهم.

إعفاء قرض التسليف

اكد بنك التسليف انه في حالة مستمرة لإعفاء القروض عن المواطنين السعوديين وفق شروط محددة تم وضعها من اجل ذلك، وذلك بعد إصدار الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء القروض عن الغير قادرين والفئات المختلفة التي تستحق ذلك، والذي كان نتيجة الأوضاع الصحية في المملكة والعالم وبتأثر العديد من المواطنين نتيجة الظروف الحالية، كما يمكنكم زيارة فروع بنك التسليف من يوم الأحد حتي يوم الخميس ومعرفة المزيد عن إسقاط القروض.