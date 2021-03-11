الآن نتيجة القبول المبدئي بالأفواج الأمنية رجال عبر ابشر للتوظيف 1442

أعلنت وكالة الأنباء السعودية منذ قليل عبر موقعها الإلكتروني عن إعلان الإدارة المركزية بوكالة الداخلية للشئون العسكرية نتيجة القبول المبدئي بالأفواج الأمنية رجال على الرتب (رقيب ، وكيل رقيب، عريف، جندي أول ، جندي) عبر منصة ابشر للتوظيف، كما تضمنت نتيجة القبول المبدئي بالأفواج الأمنية أيضاً الإجراءات التي سيتم بموجبها إنهاء عملية القبول.

منصة ابشر توظيف:-

تعد منصة ابشر توظيف هي منصة إلكترونية أنشأتها وزارة الداخلية السعودية من أجل الإعلان عن الوظائف العسكرية المتاحة في مختلف القطاعات العسكرية على الرتب العسكرية المختلفة وتستفيد من منصة ابشر للتوظيف العديد من القطاعات العسكرية وهذه القطاعات هي:-

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كيف تحصل على نتيجة القبول المبدئي بالأفواج الأمنية رجال 1442:-

يمكن للأفراد المتقدمين لشغل الرتب العسكرية التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية، الدخول الآن على موقع منصة ابشر توظيف لمعرفة نتائج القبول المبدئي بالأفواج الأمنية ، وذلك بعد أن تمكنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، من فرز كافة الطلبات من الرجال المتقدمين لشغل الرتب العسكرية التي أعلنت عنها وكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بالأفواج الأمنية ، حيث ستتضمن نتائج القبول كافة الإجراءات التي يجب على الأفراد القيام بها حتى يكون هذا القبول قبولاً نهائياً.

ويجب على جميع الأسماء التي ظهرت في نتائج القبول المبدئي بالأفواج الأمنية الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بعملية القبول النهائي والتي من بينها ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للمراجعة، وأيضاً الالتزام باستخراج كافة الوثائق والمستندات حتى الانتهاء من اجراءات القبول.

وهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الأفواج الأمنية وهذه الشروط بعضها ما يلي:-