منصة «أبشر» تحدد خطوات حل مشكلة «عدم وصول رسالة تأكيد دخول الحساب»

أوضحت منصة «أبشر» تحدد خطوات تجاوز مشكلات تسجيل دخول المستفيدين لخدماتها.

وقالت المنصة: إنه في حالة (وجود مشكلة بتسجيل الدخول)، يتم موافاتها برقم الهوية ورقم الجوال المسجل عبر الخاص لإفادته وذلك بعد ارسال كلمة (دعم فني) أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار (معلومة بطلب موظف) عبر المجيب الآلي.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها، عبر حسابها بموقع تويتر، قال فيه: عندي مشكلة في التسجيل الدخول أنه ما يصلني رسالة التأكيد وإذا كتبت «نسيان رقم السري ورقمي» يكون الرد بأن الرقم غير مطابق مع العلم أن أول يجيني رسالة التأكيد.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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