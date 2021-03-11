بالفيديو.. ضبط قائد مركبة تجول بسيارته داخل حديقة حي النخيل في الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، الإطاحة بقائد مركبة تجول بالسيارة داخل حديقة حي النخيل في الرياض.

وتفاعل حساب «المرور السعودي»، مع تغريدة عبر «تويتر»، وثقت بالفيديو مخالفة قائد المركبة، قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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