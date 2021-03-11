استشاري بـ«الصحة» يحسم الجدل المثار بشأن لقاح أسترازينيكا

حسم استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، اليوم الخميس، الجدل المثار بشأن لقاح «أسترازينيكا».

وقال «عسيري»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «سنفهم اللغط المفتعل حول لقاح (أكسفورد أسترازينيكا) إذا علمنا أنه لقاح غير ربحي، ويعد أكثر اللقاحات مرونةً من ناحية التخزين والتوزيع».

وتابع استشاري الأمراض المعدية، أن ذلك اللقاح له آلية ترخيص مختلفة مكَّنت من إنتاجه بالجودة نفسها في عدد كبير من الدول، كما أنَّ فاعليته على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية.

وكانت لجنة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية، نصحت –في 10 فبراير الماضي– باستخدام لقاح أسترازينيكا، حتى لو كانت النسخ المتحورة (من الفيروس) منتشرةً، مؤكدةً أنه يمكن استخدامه للذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.

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