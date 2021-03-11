الحصيني يتوقع طبيعة طقس الجمعة والمناطق الأشد تأثرًا بالعواصف الترابية

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن الموجة المتوقعة، غدًا الجمعة، ليست غريبة؛ لأننا نعيش فترة انتقالية بين الشتاء والصيف مرورًا بفصل الربيع، مشيرًا إلى المواقع الأشد تأثرًا بالعاصفة الترابية.

وتابع الحصيني بمداخلة لقناة «السعودية»: إن الحر والبرد عادة لا يأتيان بشكل مفاجئ؛ فهناك صراع بين التيارات الشمالية والجنوبية؛ تؤدي إلى اضطرابات الجو ونشاط الرياح السطحية التي تتجاوز سرعتها من 40 إلى 60 كم/ ساعة، وتبدأ من المناطق الشمالية.

وتابع الباحث في الطقس، أن الرياح تشمل أيضًا الأجزاء الشرقية من مكة والمدينة وتصل إلى الجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية؛ ما يؤدي إلى إثارة أتربة وتشكل عاصفة ترابية ستكون المواقع بين منطقة الرياض والشرقية وجنوب الرياض الأشد تأثرًا بالعاصفة.

وشدد الحصيني، على أن انخفاضًا متوقعًا بدرجات الحرارة سيحدث بعد ذلك بمعدل من 6 إلى 10 درجات مئوية عما سجلته خلال الأيام الماضية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، هبوب عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية؛ حيث تتجاوز سرعة الرياح السطحية معها 55 كم/ساعة على مناطق «الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة».

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