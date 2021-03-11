الحيزان يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بهطول الأمطار خلال «24» ساعة مقبلة

توقع خبير الأرصاد نزيه الحيزان، هطول أمطار على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، من المتوقع أن يكون طقس الجمعة، غير مستقر بشكل كبير؛ حيث نشاط الرياح العاصفة وتشكل موجات غبارية متزايدة ومتسعة النطاق على بلاد الشام والعراق والمملكة ودول الخليج مع احتمال هطول أمطار على أجزاء من شمال وشمال شرق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة بالإضافة إلى العراق وبلاد الشام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، هبوب عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية؛ حيث تتجاوز سرعة الرياح السطحية معها 55 كم/ساعة على مناطق «الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة».

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