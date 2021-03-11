السعودية | النيابة العامة تُوضح حقوق المتهم عند القبض عليه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

‏قالت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، إن المتهم يتمتع بحقوق سامية المعاني وضمانات شامخة الدلائل كفلتها الشريعة الإسلامية السمحة، وأرست مبادئها الأنظمة المعنية وأحاطتها بسياج منيع من الحماية الجنائية الرفيعة، وباتت ممارسات تحقيقية تزخر بالقيم والمبادئ.

وأوضحت النيابة إنه يجب أن يعرف المتهم عند القبض عليه او توقيفه ما يلي:

1- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

2- حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابستها.

وبينت أنه يؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة، وإن رفض التوقيع يُحرر محضرًا بذلك.