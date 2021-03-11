شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت اليوم 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 205893، كما سجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1148 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان :إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 197 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14510 حالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق شفاء 1080 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 190235 حالة.