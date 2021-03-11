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المركز الصحي بـ الجوازات يقدم لقاح فيروس كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

المركز الصحي بـ الجوازات يقدم لقاح فيروس كورونا

ضمن حملة الوقاية أمان
المركز الصحي بـ الجوازات يقدم لقاح فيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - واس


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يقدم المركز الصحي بالمديرية العامة لـ الجوازات في الرياض لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات المديرية، وذلك في إطار استمرار تنفيذ حملة وزارة الداخلية “الوقاية أمان”.

زيارات ميدانية لمختلف القطاعات

وتُشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما تنفذ زيارات ميدانية لمختلف القطاعات الأمنية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع هذه القطاعات التي تقدم اللقاحات في المراكز الصحية التابعة لها.

المركز الصحي بـ الجوازات يقدم لقاح فيروس كورونا - متابعات الخليج 365

رسائل مجتمعية توعوية وتثقيفية

واشتملت حملة “الوقاية أمان” على تقديم رسائل مجتمعية توعوية وتثقيفية، وتوجيه رسائل مباشرة عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى ما بعد أخذ اللقاح، إضافة إلى الهدف الرئيس منها بتقديم اللقاحات لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم.

المركز الصحي بـ الجوازات يقدم لقاح فيروس كورونا - متابعات الخليج 365 المركز الصحي بـ الجوازات يقدم لقاح فيروس كورونا - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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