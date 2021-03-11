المركز الصحي بـ الجوازات يقدم لقاح فيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - واس

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يقدم المركز الصحي بالمديرية العامة لـ الجوازات في الرياض لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات المديرية، وذلك في إطار استمرار تنفيذ حملة وزارة الداخلية “الوقاية أمان”.

زيارات ميدانية لمختلف القطاعات

وتُشرف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على تقديم لقاحات كورونا لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما تنفذ زيارات ميدانية لمختلف القطاعات الأمنية، إضافة إلى التنسيق المستمر مع هذه القطاعات التي تقدم اللقاحات في المراكز الصحية التابعة لها.

رسائل مجتمعية توعوية وتثقيفية

واشتملت حملة “الوقاية أمان” على تقديم رسائل مجتمعية توعوية وتثقيفية، وتوجيه رسائل مباشرة عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حتى ما بعد أخذ اللقاح، إضافة إلى الهدف الرئيس منها بتقديم اللقاحات لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم.



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