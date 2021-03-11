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1746 حادث سيارة باشرها الهلال الأحمر بمكة في شهر

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- بواسطة أيمن الوشواش - في حين تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال فبراير الماضي 6885 بلاغا تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية، بلغ إجمالي حوادث السيارات من تصادم ودهس وانقلاب سيارة 1746.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ «مكة» أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات بـ2085 بلاغا، فيما كانت حالة تسمم بالاستنشاق اثنتين أقل نسبة، مبينا أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق (إسعفني) للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

الحوادث:

تصادم 1105

دهس 216

انقلاب سيارة 425

حريق 354

صعق كهربائي 5

سقوط 209

احتجاز 86

انهيار مبنى 12

اختناق 6

حروق 9

الحالات المرضية:

مريض عادي2085

مريض معد 231

أزمة قلبية 135

غيبوبة 165

إغماء 404

أزمة تنفسية 408

مريض صرع 100

نزيف 77

ولادة 40

تسمم بالابتلاع 14

تسمم بالاستنشاق 2

تسمم باللدغ 10

مشاجرة 325

حالات أخرى 462

الإجمالي 6885

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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