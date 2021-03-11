1746 حادث سيارة باشرها الهلال الأحمر بمكة في شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال فبراير الماضي 6885 بلاغا تم تمريرها إلى المراكز الإسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية، بلغ إجمالي حوادث السيارات من تصادم ودهس وانقلاب سيارة 1746. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ «مكة» أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات بـ2085 بلاغا، فيما كانت حالة تسمم بالاستنشاق اثنتين أقل نسبة، مبينا أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق (إسعفني) للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة. الحوادث: تصادم 1105 دهس 216 انقلاب سيارة 425 حريق 354 صعق كهربائي 5 سقوط 209 احتجاز 86 انهيار مبنى 12 اختناق 6 حروق 9 الحالات المرضية: مريض عادي2085 مريض معد 231 أزمة قلبية 135 غيبوبة 165 إغماء 404 أزمة تنفسية 408 مريض صرع 100 نزيف 77 ولادة 40 تسمم بالابتلاع 14 تسمم بالاستنشاق 2 تسمم باللدغ 10 مشاجرة 325 حالات أخرى 462 الإجمالي 6885

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