1746 حادث سيارة باشرها الهلال الأحمر بمكة في شهر

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وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ «مكة» أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات بـ2085 بلاغا، فيما كانت حالة تسمم بالاستنشاق اثنتين أقل نسبة، مبينا أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق (إسعفني) للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.
الحوادث:
تصادم 1105
دهس 216
انقلاب سيارة 425
حريق 354
صعق كهربائي 5
سقوط 209
احتجاز 86
انهيار مبنى 12
اختناق 6
حروق 9
الحالات المرضية:
مريض عادي2085
مريض معد 231
أزمة قلبية 135
غيبوبة 165
إغماء 404
أزمة تنفسية 408
مريض صرع 100
نزيف 77
ولادة 40
تسمم بالابتلاع 14
تسمم بالاستنشاق 2
تسمم باللدغ 10
مشاجرة 325
حالات أخرى 462
الإجمالي 6885
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