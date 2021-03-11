تطوير عشوائيات مكة تبحث الحد من الظواهر السلبية

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وجرى استعراض أهداف اللجنة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وإزالة التشوه البصري، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على الصعد كافة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
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