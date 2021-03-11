اخبار السعوديه

تطوير عشوائيات مكة تبحث الحد من الظواهر السلبية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر تطوير عشوائيات مكة تبحث الحد من الظواهر السلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، رأس وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة، بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

وجرى استعراض أهداف اللجنة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وإزالة التشوه البصري، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على الصعد كافة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر تطوير عشوائيات مكة تبحث الحد من الظواهر السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا