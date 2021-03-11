شكرا لقرائتكم خبر تطوير عشوائيات مكة تبحث الحد من الظواهر السلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، رأس وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات في المنطقة، بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

وجرى استعراض أهداف اللجنة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وإزالة التشوه البصري، إضافة إلى الحد من انتشار الظواهر السلبية على الصعد كافة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.