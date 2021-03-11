إغلاق 102 منشأة تجارية مخالفة للتدابير بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 4385 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 102 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 145 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.



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