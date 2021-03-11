شكرا لقرائتكم خبر السياحة الشتوية ترفع نسبة الإشغال في فنادق جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظرا لمناخها الدافئ في موسم الشتاء، وتنوع طبيعتها من شواطئ وجزر بحرية، وجبال خضراء، ووديان، بجانب مقاصدها الترفيهية، تعد منطقة جازان واجهة سياحية شتوية متميزة على مستوى المملكة، وتأتي جزيرة فرسان من أهم المقاصد السياحية في منطقة جازان، إلى جانب المحافظات الجبلية.

وأفاد أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن المنطقة تضم 63 فندقا بها 2891 غرفة فندقية فيما يبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في الليلة 335 ريالا، وتبلغ نسبة الإشغال طوال العام 58% أما الوحدات المفروشة فيبلغ عددها 358 مبنى مجهزا يضم 9074 وحدة داخلها، في حين سعر متوسط الليلة 245 ريالا ونسبة الإشغال تبلغ 56.1% .

وأوضح الجوهري أن البنية الأساسية في جازان أسهمت في انتعاش السياحة في المنطقة ومحافظاتها حيث تبلغ أطوال الطرق القائمة بالمنطقة 6326 كلم، إضافة إلى 1100 كلم لطرق تحت التنفيذ، و4213 كلم لطرق مخطط لإنشائها، فيما بلغت عدد الرحلات الجوية لجازان 23 ألف رحلة جوية نقلت 2.6 مليون مسافر خلال عام 2019، كما تضم منطقة جازان 25 مستشفى، و170 مركز رعاية صحية حكوميا، و28 مجمعا صحيا (قطاع خاص).

وبين أمين عام غرفة جازان أن حجم الإنفاق السياحي في منطقة جازان بلغ خلال عام 2019 أكثر من 2.8 مليار ريال، فيما تجاوز عدد الليالي السياحية 14.5 مليون ليلة سياحية، وبلغت نسبة إشغال الفنادق والوحدات المفروشة 100%.