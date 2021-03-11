شكرا لقرائتكم خبر صيانة دورية للحجر الأسود بأساليب حديثة ومتطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق أساليب حديثة ومتطورة، نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود.

وعملت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة والتي قام على تنفيذ أعمال الصيانة فيها فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، بإشراف مباشر من الوكلاء، حيث تم عمل صيانة للحجر الأسود، مع تحري الفريق الفني لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظرا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.