السعودية | انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية السعودية والأميركية الأسبوع المقبل

شكرا لقرائتكم انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية السعودية والأميركية الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت القوات البرية الملكية السعودية كافة الاستعدادات لانطلاق التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية الأميركية والذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية. ويأتي هذا التمرين امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.