احذروا الإكثار من تناول المعلبات الجاهزة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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دعت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة نجود فؤاد، ربات البيوت إلى الحد من استخدام أطعمة المعلبات الجاهزة لاحتوائها على المواد الحافظة التي تتكون من مضادات الميكروبات والأكسدة، بالإضافة إلى مواد أخرى تبطئ عملية النضوج الطبيعية.

أطول فترة ممكنة

وبينت في تصريحات لـ ” متابعات الخليج 365“، أنه زاد خلال السنوات الأخيرة استهلاك المعلبات الجاهزة، وشملت جميع الأنواع الغذائية كالأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها، ويتم – كما أشارت- إضافتها للحفاظ عليها من التعرض للتلف ولبقائها طازجة لأطول فترة ممكنة، وقد تشكل هذه المواد خطورة على صحة الإنسان في حالة الإكثار منها، والأفضل التوجه نحو الأطعمة الطازجة لضمان فوائد جميع العناصر الغذائية.

المعلبات الجاهزة ونيترات الصوديوم والدهون

وأشارت إلى أن هناك عدة تقارير صحية نوهت إلى مخاطر المواد الحافظة إذ أكدت أن تناول الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة وتحديدًا نيترات الصوديوم والدهون المتحولة التي تضاف إليها، تؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية مما يعرّض القلب إلى خطر الإصابة بالأمراض والنوبات القلبية، كما تحتوي المواد الحافظة الضارة التي تضاف إلى الأطعمة على مواد تتفاعل مع أحماض المعدة مما يساعد على تكوين الأورام الخبيثة بالجسم، والإصابة بمرض السرطان وخاصة سرطان البنكرياس وسرطان الدماغ، بجانب ذلك فإن المواد الحافظة الضارة التي توجد بالأطعمة مثل البنزوات والسلفات والكبريتات تؤثر على تفاقم أعراض الربو عند المصابين به، ولهذا يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة.

التفاعل مع السكريات

وخلصت الدكتورة نجود إلى القول، تناول الأطعمة والأغذية التي تحتوي على المواد الحافظة تؤثر على تفاعل الجسم مع السكريات، مما يتسبب في حدوث اضطراب في معدل السكر بالدم وهذا قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري في حال الإكثار من تناول المعلبات بكثرة، ولكن بشكل عام أنصح في حال استخدام المعلبات التخلص من المواد السائلة بداخلها، والحرص على الحد من تناولها، والتركيز على المواد الطازجة.

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