الإطاحة بمواطن ووافد وثقا مقطع سكب المشروبات الكحولية بالمدينة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

تمكنت الجهات المختصة في شرطة المدينة من القبض على مواطن ووافد ظهرا في مقطع فيديو وهما يقومان بسكب المشروبات الكحولية داخل أكواب وتوثيق ذلك والتباهي به.

وبحسب مقطع فيديو بثه سناب الداخلية فقد تمكنت الجهات المختصة في شرطة المدينة من تحديد هوية الشخصين وهما مواطن وبرفقته وافد من الجنسية الباكستانية كلاهما في العقد الرابع من العمر وجارٍ إحالتهما إلى فرع النيابة.

شارك الخبر