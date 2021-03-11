الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

ما هو حد الفرد من السكر يوميًا ؟

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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كشف مجلس الصحة الخليجي أن حد الفرد من السكر يوميًا هو 48 جرامًا أي ما يعادل 10-12 ملعقة شاي صغيرة، موضحة أنه يجب الحد من السكريات؛ لأنها تزيد من احتمالية التعرض لأمراض القلب والسكري النوع الثاني.

وأكد مجلس الصحة الخليجي، أن تناول المشروب الغازي يوميًا يزيد الوزن 7 كيلوجرامات سنويًا.

علاقة السكر بالجلطات القلبية

من جانبه قال استشاري التغذية العلاجية الدكتور حسن صالح لـ” متابعات الخليج 365 “، إن السكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، حيث يؤدي إلى الزيادة الملحوظة في الوزن الناتجة عن زيادة الدهون بالجسم، وزيادة نسبة السكريات في الأطعمة يؤدي إلى نقص الفيتامينات الأساسية بالجسم، كما أن الإفراط في تناول السكريات يعرض الإنسان إلى مشكلات قلبية وزيادة احتمالية الإصابة بالجلطات والأزمات القلبية، كما يؤثر على مناعة الجسم مما يعرض الفرد إلى الإصابة بالأمراض المختلفة.

انخفاض مستويات الكوليسترول

وأوضح أن الأشخاص الذين يستهلكون مستويات عالية من السكريات يعانون ارتفاعًا حادًا في مستويات الكولسترول السيئ، والشحوم الثلاثية الضارة في الدم، وانخفاض في مستويات الكولسترول الجيد، وذلك لأن الإفراط في تناول السكريات يؤدي لتحفيز الكبد على الإسراع في إنتاج الكوليسترول السيئ، إضافة إلى تثبيط مقدرات الجسم على التخلّص منه.

خطورة المشروبات الغازية

وأكد الدكتور صالح أن معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم في تزايد مستمر، والسبب أن السكريات المضافة خاصة في المشروبات المحلاة مثل المشروبات الغازية والعصائر والشاي الحلو يمهد على مدى سنين إلى حدوث السمنة، كما أن اتباع نظام غذائي معتمد على السكر والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة يزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب، فتقلبات السكر في الدم لها تأثير على الصحة العقلية والمزاجية عند الرجال والنساء.



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