هل تساعد الأجهزة الرقمية في حرق السعرات الحرارية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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رأى استشاري الصحة العامة الدكتور بدر حسين، أن الأجهزة الرقمية والأجهزة الذكية ساهمت كثيرًا في تتبع السعرات الحرارية من خلال ممارسة نشاط الجري سواءً في الهواء الطلق أو عبر الأجهزة.

وأوضح أن معرفة الفرد بالكمية اللازمة للسعرات الحرارية في جسمه أمر مهم للحفاظ على وزن مثالي وحرق الدهون والسعرات الحرارية، كما أن معرفته بكمية السعرات التي تم حرقها يساعد في ضبط عملية استهلاك الأغذية.

كمية الطاقة للجسم

وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، السعرات الحرارية هي الطاقة التي يحصل عليها الأشخاص من الطعام والشراب، كما تعرف بأنها كمية الطاقة التي تلزم لرفع درجة حرارة واحد كيلوغرام من الماء مقدار درجة مئوية واحدة، وعند تناول كمية أكبر من الكمية اللازمة منها يتم تخزينها على شكل دهون في الجسم، واختلفت الآراء حول الكمية المطلوبة يوميًا للرجل والمرأة والأطفال، ولكن تشير الدراسات إلى أن متوسط احتياج الرجل هو 2700 كيلوكالوري يوميًّا، و2200 كيلوكالوري يوميًّا للمرأة، وإن اختلفت الحاجة اليومية من السعرات الحرارية من شخص إلى آخر وفقًا لعوامل عدة، أهمها الصحة العامة للجسم، مقدار النشاط البدني اليومي، الجنس، الوزن، الطول، شكل الجسم.

احتياج الأطفال من السعرات الحرارية

وبين أن ما يتعلق بالأطفال فإنه تختلف احتياجات الأطفال من السعرات الحرارية وفقًا لأعمارهم وحجمهم ومستوى نشاطهم، فالطفل الصغير المتوسط يحتاج إلى 1200 – 1400 سعرة حرارية في اليوم، بينما المراهق المتوسط النشط يحتاج إلى ما بين 2000 إلى 2800 سعرة حرارية في اليوم، ويحتاج الأولاد المراهقون النشطون إلى المزيد، وعادة لا يحتاج الأطفال الذين ينمون ويتطورون بشكل طبيعي ويشاركون في نشاط بدني منتظم إلى حساب السعرات الحرارية، عندما يتم تزويدهم بمجموعة من الخيارات الصحية لتناول الطعام، فإن معظم الأطفال النشطين بشكل معتدل يأكلون بشكل طبيعي كمية الطعام التي يحتاجها الجسم.

توازن كمية السعرات

وخلص الدكتور حسين إلى القول إن جسم الإنسان يحتاج إلى السعرات الحرارية للحصول على الطاقة فبدون الطاقة تموت خلايا الجسم، ويتوقف القلب والرئتان، ولن تستطيع الأعضاء تنفيذ العمليات الحيوية الأساسية اللازمة للحياة، لذا يجب أن يكون استهلاك الفرد للسعرات الحرارية في الحدود المطلوب؛ لأن الاستهلاك المنخفض أو المرتفع للسعرات الحرارية فيؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

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