وزير الطاقة: السعودية تملك كل الفرص لريادة إنتاج الهيدروجين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن السعودية لديها كافة الإمكانيات التي تجعلها رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم مع الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا بيتر ألتماير، لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين إن للمملكة دورًا رياديًا في التجارة الدولية وقضايا المناخ، كما أنها الدولة الرئيسة في تصدير الطاقة.

الاقتصاد الكربوني نهج السعودية

وتابع وزير الطاقة أن السعودية رائدة في مجال الهيدروجين ولديها جميع الإمكانيات، مشيرًا إلى أن المملكة تبنت الاقتصاد الكربوني خلال قمة العشرين الأخيرة التي ترأستها السعودية هذا العام.

من جانبه قال الوزير الألماني إن اتفاقية اليوم ستعزز العلاقات الثنائية مع المملكة.

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