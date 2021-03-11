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وزير الطاقة يوقع مذكرة للتعاون مع ألمانيا في إنتاج الهيدروجين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

وزير الطاقة يوقع مذكرة للتعاون مع ألمانيا في إنتاج الهيدروجين

أكد أن المملكة ستكون رائدة في إنتاجه

متابعات الخليج 365 - الرياض


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وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا بيتر ألتماير، اليوم مذكرة التفاهم السعودي الألماني لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين.

وأكد وزير الطاقة أن رائدة في مجال الهيدروجين ولديها جميع الإمكانيات، مشيرًا إلى أن المملكة تبنت الاقتصاد الكربوني خلال قمة العشرين الأخيرة التي ترأستها السعودية هذا العام.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هامش توقيع المذكرة إن هذه الاتفاقية تعزز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.

تعافي الطلب على الطاقة

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال قبل عدة أيام إن منتجي النفط في أوبك لديهم خطط طارئة واحتياطية في حال حدوث أمور غير متوقعة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال اجتماع “أوبك بلس” يوم 4 مارس الجاري لبحث تمديد اتفاق خفض الإنتاج إن التعافي في الطلب على النفط متعلق بسرعة توزيع اللقاحات.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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