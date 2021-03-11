شاهد.. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 45 مخالفًا لنظام البيئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي أكثر من (45) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق بالمملكة، من أجل بيئة مستدامة.

مخالفات الرعي

ومن بين أبرز المخالفات، أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (17) مواطنًا و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (558) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، في وقت سابق أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، لافتًا إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية التي يمنع فيها الرعي تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.

جهود القوات الخاصة للأمن البيئي

كما أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم طن واحد من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات في مدينة الرياض، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

نقل الرمال وتجريف التربة

وأوقفت قوات الأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة، وجرى ضبط جرافتين وشاحنتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في موقعين بمدينة الرياض، تعود ملكياتها لمواطنَين ويعمل عليها مخالفان من الجنسيتين البنجلادشية واليمنية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

لا للاعتداء على البيئة

وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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