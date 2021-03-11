التطبيق الأحد 14 مارس.. إلغاء نظام الكفيل في السعودية وفوائده وشروط التنقل من وظيفة لأخرى

أكد نائب رئيس اتحاد المصريين العام في المملكة العربية السعودية “عادل حنفي” أنه سوف يتم إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية بداية من الأحد القادم الموافق 14 مارس الجاري 2021، وتطبيق النظام الجديد الذي يقضي بتحسين العلاقات التعاقدية وحماية الأجور وكذلك مبدأ توثيق العقود.

إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية

وأفاد حنفي أن النظام الجديد يقضي للعامل بالمملكة العربية السعودية بحرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج النهائي أو الخروج والعودة، وأضاف أن هذا النظام من شأنه أن يعزز سوق العمل بالمملكة ويرفع من إنتاج القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع معدلات التوطين.

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كما أن إلغاء نظام الكفيل يتيح للعامل أياً كانت جنسيته التنقل من عمل إلى آخر فور انتهاء عقده، وذلك دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، ووفق النظام الجديد فإن هناك شروط لتنقل العامل من وظيفة إلى أخرى، ومن هذه الشروط ما يلي.

شروط انتقال العمل من وظيفة إلى أخرى

أن يكون العامل خاضع لنظام العمل في المملكة العربية السعودية.

قضاء 12 شهر عند صاحب العمل الأول، وبعدها يجوز له الإنتقال لوظيفة أخرى.

وجود عقد عمل موثق.

إعلام صاحب العمل إلكترونياً بانتقاله لعمل آخر قبل الإنتقال بـ90 يوم.

ووفق رئيس اتحاد المصريين العام في المملكة العربية السعودية، فإن هذا النظام الذي سيتم العمل به يحفظ حقوق الطرفين “العامل وصاحب العمل”.