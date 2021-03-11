التسجيل بدعم الضمان الاجتماعي للأفراد الأقل دخلاً عبر موقع وزارة…

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، عن طريقة التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي، حيث توفر وزارة الموارد البشرية برامج دعم نقدي لجميع الأفراد والأسر السعودية التي تعاني من قلة الدخل وعدم القدرة علي إيجاد راتب شهري مناسب من أجل العيش وفق حياة كريمة، وتخصص وزارة الموارد البشرية برامج دعم متنوعة مثل مقطوعة الضمان الاجتماعي، وإعانات الضمان للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من البرامج النقدية المميزة التي يتم الحصول عليها في حالة توافر شروط الصرف، وتهدف الوزارة من توفير مثل هذه المساعدات من أجل تحقيق مبدأ الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي للعام الحالي 1442

يجب ألا يتعدى عمر المستفيد الراغب في التسجيل بدعم الضمان الاجتماعي عن عمر 35 عام.

أن يكون المستفيد له جنسية سعودية أو من أم سعودية.

أن لا يمتلك المستفيد أي سجلات تجارية أو ممتلكات خاصة مسجلة باسمه داخل جميع مدن المملكة.

أن يتم تصنيف دخل المستفيد كدخل محدود وغير مرتفع.

أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة دائمة ومستمرة.

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طريقة التسجيل في برامج الضمان الاجتماعي النقدي

توفر الوزارة عدة خدمات إلكترونية للمواطنين من بينها التسجيل في الضمان الاجتماعي، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلكترونياً علي موقع وزارة الموارد البشرية.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية بقائمة حدمات الوزارة.

اختيار خدمة التسجيل بدعم الضمان الاجتماعي.

تسجيل بيانات ومعلومات المستفيدين ورفع المستندات المطلوبة بالموقع الإلكتروني.

الضغط علي إرسال الطلب.

تحديث بيانات ومستندات المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي

ناشدت وزارة الموارد البشرية كافة المواطنين الذين لهم حق صرف الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من أجل استمرار الصرف من قبل الوزارة، ويتم التحديث كالتالي: